تحرك يقوده 50 نائباً لاستجواب وزير المالية العراقي

شفق نيوز/ كشفت كتلة الحكمة النيابية، الجمعة، عن تحرك نيابي لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، في أعقاب ازمة مالية تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين.

وقال النائب عن الكتلة ستار جبار الجابري لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التحرك جمع حاليا أكثر من 50 توقيعاً برلمانياً، ستُرفق مع طلب رسمي للاستجواب وستقدم إلى رئاسة البرلمان".

ولفت إلى أن "محاور الاستجواب بشأن إدارة علاوي لوزارة المالية بشكل غير صحيح، والتأخر بصرف رواتب موظفي الدولة، وعدم الحفاظ على أموال الاقتراض وصرفها بطرق مخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن تقديم مشروع الاقتراض الجديد إلى مجلس النواب غير موفق للحكومة وقد يرفض من قبل البرلمان ويعرض وزير المالية للإقالة في الفترة المقبلة".

وأطلقت وزارة المالية العراقية، أمس الأول الأربعاء رواتب الموظفين لشهر ايلول المنصرم، في وقت تكافح فيه الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.



