تحرك نيابي لإيقاف "حروب وصراعات" شبكة الإعلام العراقي

شفق نيوز/ دعت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، يوم الخميس، أعضاء المجلس كافة، إلى توحيد الموقف بوجه ماسمتها "الحروب والصراعات الشخصية" الدائرة في شبكة الإعلام العراقي منذ سنوات.

واليوم الأحد، قرر مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، إعفاء رئيس الشبكة نبيل جاسم من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه.

ويأتي تصريح عضو لجنة النزاهة النيابية، بعد موقف مشابه للجنة الثقافة النيابية، التي دعت إلى التريث في القرار، لحين تحقيق لجنة النزاهة النيابية بالملف.

وأبدت عبد الواحد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استغرابها من قرار مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي، الخاص بإنهاء تكليف رئيس الشبكة، نبيل جاسم، معتبرة أنه قرار يخلو من الدقة والصحة فضلاً عن التهمة التي استندوا إليها.

وأضافت أنه "بالرغم من أهمية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، لكنه يخلو من مكون أساسي من مكونات المجتمع العراقي، ولا يمثل إلا توجهاً واحداً، يعكس حقيقة تكوينه في ظروف غامضة وغريبة من قبل مجلس الوزراء الأسبق، الذي لم يأخذ بالحسبان الشخصيات المهنية والكفاءة، واعتمد المجاملات السياسية في اختيار أعضاء مجلس الأمناء".

وطالبت عبد الواحد، بـ"إقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، وإيقاف جميع القرارات المتخذة من قبلهم، وفتح تحقيق عاجل بخصوص العقود التجارية وعقود الدراما التي أبرمها هذا المجلس".

وفي وقت سابق، استغرب رئيس السن للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس النواب العراقي النائب فاروق حنا عتو، من قرار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الذي وصفه بأنه "غير متوقع" من أبعاد نبيل جاسم من رئاسة الشبكة.

وقال في بيان "نحن كرئيس السن وأعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ليس لنا علم بالموضوع، وخاصة إذا كانت الأسباب تتعلق بـ التلكؤ أو الفساد"، مبينا أنه "كان من الأفضل قيام المجلس بتزويدنا بما لديهم وخاصة مايستوجب في إبعاد نبيل جاسم".

وشدد، عتو على ضرورة "سحب القرار والتريث لحين تفضل لجنة النزاهة التحقيق في الموضوع بعدها يكن حسم الموضوع"، موضحا أن "لجنة الثقافة والسياحة و الآثار والإعلام في مجلس النواب العراقي بيان بهذا الخصوص".

وصوّت مجلس الأمناء على تكليف عبد الحكيم جاسم شمخي بمهام رئاسة شبكة الاعلام العراقي، موصياً رئيس الشبكة الجديد بتقديم تقييماً مفصلاً بأداء دوائر الشبكة الى مجلس الامناء في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.

وشدد المجلس على رئيس الشبكة الجديد أن يقوم بمعالجة الأسباب الواردة في اقالة رئيس الشبكة السابق في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.

وصوّت مجلس الأمناء على تكليف عبد الحكيم جاسم شمخي بمهام رئاسة شبكة الاعلام العراقي، موصياً رئيس الشبكة الجديد بتقديم تقييماً مفصلاً بأداء دوائر الشبكة الى مجلس الامناء في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.

وشدد المجلس على رئيس الشبكة الجديد أن يقوم بمعالجة الأسباب الواردة في اقالة رئيس الشبكة السابق في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.