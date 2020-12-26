تحرك نيابي لإقالة رئيس هيئة الاتصالات

شفق نيوز/ كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، يوم السبت، عن تحرك لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، تمهيداً لإقالته على خلفية ملفات فساد والتواطؤ مع شركات الهاتف النقال.

وقال عضو اللجنة علاء الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحرك لجمع تواقيع من اعضاء البرلمان لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي بعد عطلة رأس السنة"، لافتا إلى أن "موعد الاستجواب سيحدد لاحقا بعد استئناف جلسات مجلس النواب".

وبين أن "استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات سيكون بشأن الملفات والعقود التي يشوبها الفساد وديون شركات الهاتف النقال والتسهيلات المقدمة لها على حساب المواطن"، مؤكدا أن "الاستجواب سيكون تمهيدا لإقالة الخويلدي من منصبه".