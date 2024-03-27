تحرك نيابي لإدراج تعديل النظام الداخلي للبرلمان على جدول الأعمال (وثائق)

شفق نيوز/ رفع 74 نائباً من كتل نيابية مختلفة، يوم الأربعاء، طلباً لإدراج تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب على جدول أعمال الجلسات، للمضي بانتخاب رئيس جديد للمجلس.

وطالب النواب الموقعون، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، بحسب وثائق وردت لوكالة شفق نيوز، بعرض تعديل المادة 12 من النظام الداخلي على جدول أعمال الجلسات القادمة، للمضي بالتصويت عليها.

وبحسب النواب، فإن تمرير هذه المادة، سيتيح فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من جديد، وحسم اختيار الرئيس.

وتجري القوى السياسية بشقيها الشيعي والسني، اجتماعات مكثفة، لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد للمجلس.

واتفقت الكتل السنية باستثناء تقدم، على ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، وقالوا إنه يحظى بالمقبولية لدى أعضاء المجلس، وهو أكثر حظا لتولي هذا المنصب.