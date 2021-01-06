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تحرك نيابي لفك شفرات عقود تسليح بـ150 مليار دولار

Category: سیاسة

Date: 2021-01-06T14:42:09+0000
تحرك نيابي لفك شفرات عقود تسليح بـ150 مليار دولار

شفق نيوز/ قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاربعاء، إنها تعمل على فتح ملفات عقود التسليح لصالح وزارة الدفاع، من ضمنها ملف طائرات F16 ومدرعات BTR.

وتقدر أرقام برلمانية المبالغ التي أنفقتها الحكومات السابقة على التسليح بين عامي 2006 و2016 بـ150 مليار دولار من مناشئ مختلفة، وسط حديث عن شبهات فساد كبيرة.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لـوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية عازمة على فتح جميع ملفات عقود التسليح لصالح وزارة الدفاع، أبرزها المدرعات الكرواتية والاوكرانية، بالإضافة إلى ومدرعات BTR".

وأضاف إن "اللجنة تتابع الموضوع عن كثب وستعمل على إعادة فتح جميع ملفات عقود التسليح وتحقيق مع الجهات المتورطة بناء على طلب هيئة النزاهة".

وأشار الغانمي، إلى إن "أبرز الملفات التي ستفتح خلال الفترة المقبلة ملف تسليح القوة الجوية العراقية بطائرات F16 الأمريكية وسوخوي الروسية".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي، قال إن العقود التسليحية في العراق تتضمن مبالغ طائلة تستطيع أن تسلح قارة كاملة، في إشارة إلى حجم صفقات الفساد فيها.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية وهو ما يثير استياء السكان الذي يحتجون منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.

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