تحرك نيابي لتعديل قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية

شفق نيوز/ كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، الخميس، عن تشكيل لجنة فرعية لتعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التعليم العالي النيابية شكلت لجنة فرعية لتعديل القوانين ومن القوانين التي تعمل اللجنة على تعديلها قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020"، مبينا ان "اللجنة ستناقش جميع فقرات القانون ومعالجتها مع الكادر المقدم لوزارة التعليم وفق التعديل الجديد للقانون".

وأضاف ان "لجنة التعليم النيابية عقدت الكثير من الاجتماعات المشتركة مع الكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي واخذ بنظر الاعتبار في الملاحظات المقدمة ورؤية الوزارة بشأن تعديل قانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020".

وتابع المسلماوي، ان "لجنة التعليم النيابية ستعقد اجتماعا مع وكيل وزارة التعليم ومدير دائرة البعثات ومدير الدائرة القانونية لمناقشة مواد وفقرات القانون".