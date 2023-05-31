تحرك نيابي لاقرار قانون الأندية الرياضية العراقية

شفق نيوز/ كشفت لجنة الشباب والرياضة النيابية، يوم الأربعاء، عن تحرك برلماني لاقرار قانون الأندية الرياضية العراقية في الفصل التشريعي المقبل، لافتة إلى انه سينظم عمل الأندية والنظام الانتخابي.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الأندية الرياضية يعد من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب، وهو معطل منذ الدورات السابقة للمجلس"، مشيراً إلى إن "هناك تحركاً لاقرار القانون في الفصل التشريعي المقبل".

وأضاف ان "لجنة الشباب والرياضة النيابية عقدت عدة اجتماعات مع عدد من الأندية الرياضية واستمعت إلى ملاحظات الأندية على مواد القانون".

وتابع المسلماوي، ان "القانون سيقوم بترتيب حقوق وواجبات النادي الرياضي بما فيها إعطاء حق الإدارة النادي بامتلاك المساحة المشيد عليها النادي والملعب الرياضي ودعم النادي بالأموال"، موضحا ان "القانون اعطى واجبات إدارة النادي وهي إعداد النظام الداخلي وإجراء انتخابات دورية مستمرة والالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات المعنية".