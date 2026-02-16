تحرك نيابي لاستضافة محافظ البنك المركزي العراقي لمناقشة "الرواتب ودخل المواطن"

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى البهادلي، يوم الاثنين، عن تحرك نيابي لاستضافة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، لمناقشة أسباب التذبذب في السيولة النقدية وآليات معالجتها.

وقالت البهادلي، لوكالة شفق نيوز إن "الهدف من الاستضافة هو اطلاع النواب بشكل مفصل على أسباب التذبذب في السيولة النقدية وآليات المعالجة ومدى كفاءة السياسة النقدية في مواجهة التحديات الحالية، إضافةً إلى ضمان عدم انعكاس أي أزمة مالية وتأثيرها على رواتب الموظفين، أو التزامات الدولة".

وتابعت: "كذلك للاطلاع على الإجراءات المتخذة لضمان استقرار السوق وحماية القوة الشرائية للمواطن"، مبينة أن "موعد الاستضافة سيحدد لاحقاً من قبل رئاسة المجلس".

ولفتت إلى أن "مجلس النواب يمارس دوره الرقابي بكل مسؤولية، وسيكون هناك حرص على الشفافية الكاملة وطمأنة الشارع العراقي بشأن الوضع المالي والنقدي".

يشار إلى أن مصادر مطلعة، قد كشفت يوم أمس الأحد، عن تفاقم أزمة السيولة المالية في العراق، مؤكدة أن الموارد المتاحة لم تعد كافية لتأمين صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الفترة المقبلة.

وأفادت المصادر، التي تحدثت لوكالة شفق نيوز، بأن الحكومة اضطرت إلى سحب نحو 20 تريليون دينار من مصرف الرافدين، إضافة إلى ما بين 7 و8 تريليونات دينار من مصرف الرشيد، فضلاً عن سحب نحو 7 مليارات دولار من مصرف آخر إلى جانب مبالغ مالية من المصارف الصناعية والزراعية، لأجل تغطية الرواتب خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات أدت إلى استنزاف جزء كبير من السيولة المتوفرة في المصارف الحكومية ما يجعل خيار تأخير صرف رواتب الموظفين مطروحاً بقوة خلال المرحلة المقبلة في حال عدم إيجاد حلول مالية عاجلة لاحتواء الأزمة.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يفاقم من حدة الأزمة المالية لا سيما مع وجود ملاحظات تتعلق بسوء الإدارة وهدر المال العام وشبهات في بعض الملفات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لضمان الاستقرار المالي وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها المحددة.