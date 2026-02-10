تحرك نيابي لاستضافة جهات معنية بملف المحاضرين بالمجان في كركوك (وثائق)

شفق نيوز- كركوك

أعلنت النائب عن محافظة كركوك، سلوى المفرجي، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بجمع تواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب لمخاطبة رئاسة المجلس، بهدف استضافة ومناقشة الجهات المعنية بملف المحاضرين بالمجان في المحافظة.

وقالت المفرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطلب جرى إحالته من قبل رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، إلى المستشار القانوني للمجلس، تمهيداً لبيان الرأي القانوني بشأنه، وتمهيداً لإبرام عقود مؤقتة وإصدار أوامر إدارية تضمن حقوقهم في التعيين أسوةً بأقرانهم في المحافظات الأخرى".

وأضافت أن "هذه الخطوة جاءت ضمن المتابعة المستمرة لملف التعيينات وحرصاً على إنصاف شريحة المحاضرين بالمجان في كركوك، واستجابةً للمناشدات الواردة من شريحة واسعة منهم، وبهدف ضمان شمولهم بالتعيين وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور".