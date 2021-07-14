تحرك نيابي لاستجواب الكاظمي وإقالة حكومته

شفق نيوز/ كشفت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، يوم الاربعاء، عن تحرك وجمع تواقيع لاستجواب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وإقالة حكومته في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وقال عضو المكتب السياسي للعصائب سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "الشيخ قيس الخزعلي تحدث عما جرى في الناصرية والحوادث التي سبقتها، وكانت دعوة واضحة للكتل السياسية الوطنية التي تحرص على أمن وسلامة الشعب العراقي".

وأضاف إن "دعوة الخزعلي لجمع تواقيع واستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في البرلمان بسبب فشلها في جميع الاصعدة الامني والاقتصادي والخدمات والصحة".

وتابع السعدي، إن "هناك تحركا نيابيا من صادقون والفتح على الكتل السياسية الاخرى لجمع تواقيع واستجواب الكاظمي في البرلمان بالجلسات المقبلة"، مشيرا إلى إن "الحكومة التي لا تسطيع تقديم رغيف الخبز للمواطن لا خير فيها، والاجدر بها الرحيل قبل اقالتها من قبل البرلمان".

وتواجه حكومة الكاظمي انتقادات متزايدة على خلفية فاجعة حريق مستشفى الحسين بذي قار مساء الاثنين، والذي خلف 60 ضحية، وفق أرقام الصحة.

وكان هذا الحادث هو الثاني من نوعه في غضون أقل من ثلاثة أشهر؛ إذ اندلع في 24 أبريل/نيسان الماضي، حريق مماثل في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، جراء انفجار أسطوانة أكسجين؛ ما أدى إلى مصرع 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، وفق السلطات.