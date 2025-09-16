تحرك نيابي رسمي لاستضافة 3 وزراء بحكومة السوداني (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية زهير الفتلاوي، يوم الثلاثاء، عن استضافة بعض الوزراء من الحكومة الاتحادية في البرلمان على خلفية التلوث وشح المياه.

وقال الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعاني من شحة وتلوث في المياه، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب، إضافة تراجع الإطلاقات المائية من دول الجوار وهي رديئة جداً"، مبيناً أن "الخزين المائي لم يصل إلى هذا المستوى منذ 85 عاماً".

وأشار إلى جمع أكثر من 80 توقيعاً لاستضافة وزراء الزراعة والموارد المائية والخارجية في مجلس النواب، وبانتظار تحديد موعد لاستضافتهم خلال الأيام المقبلة.

وتابع الفتلاوي، حديثه قائلاً إن "مشكلة شحة المياه، تتطلب من الحكومة معالجة هذا الملف بأعلى المستويات والضغط على تركيا لزيادة الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات".

وتعيش محافظات جنوب ووسط العراق منذ سنوات أزمة مائية متفاقمة، إذ تتصاعد نسب الملوحة في مياه البصرة إلى حد يجعلها غير صالحة للشرب، فيما يتكرر مشهد الجفاف والتلوث مع كل موسم جديد بالمحافظات الأخرى، ليزيد من معاناة السكان دون حلول حكومية.

وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، قالت وزارة الموارد المائية العراقية إن تراجع الخزين المائي يعود بالدرجة الأساس إلى ضعف الإطلاقات الواردة من دول المنبع، إلى جانب التداعيات المتسارعة للتغير المناخي، مشيرة إلى أن عام 2025 يُسجَّل كأحد أكثر الأعوام جفافاً منذ عام 1933، ما ينذر بتحديات غير مسبوقة في إدارة الموارد المائية.