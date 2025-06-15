تحرك لعقد جلسة "استثنائية" للبرلمان العراقي لمناقشة تداعيات "الحرب"

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل أمير المعموري، يوم الأحد، عن وجود طلب نيابي مقدم إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، لعقد جلسة "استثنائية" لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وقال المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك طلباً نيابياً قدم إلى رئاسة مجلس النواب، مدفوع بأكثر من 50 توقيعاً، لمطالبة رئاسة المجلس بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة".

وأوضح أن الجلسة حسب الطلب النيابي ستناقش "تداعيات الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، وموقف العراق من هذه الحرب واختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني".

وتابع: "نحن بانتظار رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد لانعقاد الجلسة الاستثنائية، ومستعدون لحضور الجلسة في الموعد الذي يحدد من قبل رئاسة البرلمان".

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.