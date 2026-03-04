تحرك في البرلمان العراقي لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن واستبدالها بـ"الصين أو روسيا"

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، يوم الأربعاء، أن القوات الأميركية والإسرائيلية استهدفت العديد من مواقع القوات الأمنية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة في العراق.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات (الأميركية الإسرائيلية) أسفرت عن مقتل 19 شخصاً وإصابة العشرات من عناصر الحشد الشعبي والقوات الأمنية".

وأشار إلى عدم تسجيل أي عملية إنزال جوي للقوات الأميركية على الأراضي العراقية، مبيناً أن مجلس النواب سيطرح في الجلسة المقبلة مشروع إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأميركي لحماية الأجواء العراقية، وفي الوقت نفسه سيتم الاستعانة باتفاقية أخرى مع الدول العالمية كروسيا والصين.

ووفقاً للخفاجي، فإنه لا يوجد أي موعد محدد لعقد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، إذ كان من المقرر عقدها يوم الأحد الماضي، إلا أن بعض النواب طلبوا تأجيلها بحجج غير واقعية.

وتابع قائلاً إن "الولايات المتحدة الأميركية أثبتت تآمرها على الشعب والحكومة العراقية باستهداف مواقع أمنية تابعة للحشد، وكذلك مواقع مدنية، واستغلال أجواء العراق لضرب دول أخرى".

وتعرضت مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق لضربات أميركية إسرائيلية، نُفذت عبر طائرات مسيّرة وصواريخ، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق.

وفي المقابل، ردّت الفصائل بقصف مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان)، وبعض مناطق محافظة السليمانية، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر واتساع رقعة المواجهة.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ صباح يوم السبت الماضي، 28 شباط 2026 ضربة عسكرية واسعة على إيران، مستهدفتين قيادات ومسؤولين ومحطات عسكرية ونووية، فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.