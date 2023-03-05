تحرك في البرلمان العراقي لاستضافة وزير الخارجية بسبب تدخلات رومانوسكي (وثائق)

شفق نيوز / يعتزم مجلس النواب العراقي، استضافة وزير الخارجية فؤاد حسين، تحت قبة المجلس، لمناقشة قضية تدخلات السفيرة الأمريكية، بالشؤون الداخلية للبلاد.

جاء ذلك، بحسب كتاب صادر عن مكتب رئيس كتلة صادقون النيابية، النائب حسن سالم، موجهاً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وتضمن الكتاب، طلب موافقة رئاسة البرلمان على استضافة وزير الخارجية، لبيان رأي الوزارة بخصوص تدخلات رومانوسكي في الشأن الداخلي العراقي.

وأظهرت وثائق أخرى أرفقت مع الكتاب، وحصلت عليها الوكالة، توقيع 52 نائباً على طلب استضافة وزير الخارجية في البرلمان، لمناقشة هذا الملف.

وتقوم آلينا رومانوسكي، منذ مدة، بعقد لقاءات سياسية، وأخرى مع جهات حكومية، فضلاً عن حضور ندوات وورش عمل، وفعاليات أخرى، أثارت مؤخراً موجة غضب واستياء أطراف عدة في الإطار التنسيقي، اعتبروا في هذه التحركات تدخلاً "سافراً" في الشأن الداخلي للعراق.