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تحرك سياسي "عالي المستوى" لثني الصدر عن مقاطعة الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-07-19T12:14:03+0000
تحرك سياسي "عالي المستوى" لثني الصدر عن مقاطعة الانتخابات

شفق نيوز/ كشفت كتلة الفتح النيابية، يوم الاثنين، عن تحرك سياسي عالي المستوى لحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على العدول عن قرار عدم ترشح الكتلة الصدرية في الانتخابات، مشيرة إلى أن المقاطعة قد تؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال النائب عن الكتلة فاضل الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحرك لقادة ورؤساء القوى السياسية على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ اعلان مقاطعته للانتخابات، للضغط عليه من اجل العدول عن قراره".

وبين أن الغرض من هذا الحراك هو "اعادة الصدر إلى الساحة السياسية لضمان نجاح العملية الانتخابية".

ولفت الفتلاوي، إلى أن "مقاطعة الصدر للانتخابات قد تدفع بعض الكتل السياسية إلى المقاطعة أيضا وقد يؤثر ذلك على اجراء الانتخابات بموعدها المحدد".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس الماضي، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العراق، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة اللاحقة أيضا.

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