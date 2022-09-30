تحرك برلماني لعقد "جلسة طارئة" بشأن القصف الايراني على اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت النائبة عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي اخلاص الدليمي يوم الجمعة، انه سيتم تقديم طلب الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة بشأن القصف الايراني على المناطق الحدودية في اقليم كوردستان.

وقالت الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ ان "في الوقت الحالي يتم جمع تواقيع النواب في البرلمان حيث بلغ عدد الموقعين على الطلب 110 نائبا".

واضافت ان "الطلب تتبناه كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان مع بقية الاحزاب الكوردستانية اضافة الى عدد نواب كتل سياسية اخرى"، مشيرة الى ان "نواب الإطار التنسيقي لم يشاركوا في التوقيع على الطلب".

وعن استمرار القصف والعمليات العسكرية الايرانية قالت الدليمي؛ ان "حكومة اقليم كوردستان ماضية في الوقت الحالي نحو تدويل هذه القضية من خلال المجتمع الدولي ومجلس الأمن بهدف منع تكرار هذه العمليات العسكرية الايرانية على اراضي الاقليم".