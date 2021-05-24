تحرك برلماني لتعديل قانون الانتخابات من شأنه تأجيلها لإشعار آخر

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الاثنين، عن تحرك برلماني لإجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى إن هذا التحرك سيؤجل أجراءها إلى إشعار آخر.

وقال عضو اللجنة سليم همزة لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركا لدى بعض الكتل السياسية لإجراء تعديل على بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب في الجلسات المقبلة".

وأضاف أن "الوقت الحالي غير كافي لإجراء التعديل"، مؤكدا إن "اي تعديل على القانون سيؤجل إجراء الانتخابات المقرر أجراؤها في تشرين الاول إلى إشعار آخر".

وكانت رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بالإقليم شيروان الدوبرداني قال، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعد الكتل السياسية المعارضة لقانون انتخابات مجلس النواب بإجراء تعديل على القانون بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية.

وعلق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على وجود نوايا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز إن "هناك جهات سياسية تخشى من الانتخابات، لانتهاء حظوظها انتهى في الشارع العراقي، وتعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهذا الأمر حقيقي"، مشيرا إلى أن "هناك قوى سياسية ترفض ذلك التأجيل".

وأضاف العبودي، أن "هناك سيناريو آخر، تعمل عليه بعض القوى السياسية، من أجل التوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة، وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، كون هذه الجهات مسيطرة على الحكومة الحالية، وتريد الحفاظ على نفوذها ومصالحها الحزبية والسياسية، لاسيما الذين لديهم دولة عميقة داخل الدولة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.