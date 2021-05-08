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تحرك برلماني لاستضافة وزير بعد عطلة العيد

Category: سیاسة

Date: 2021-05-08T15:25:59+0000
تحرك برلماني لاستضافة وزير بعد عطلة العيد

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، عن تحرك لاستضافة وزير التجارة علاء الجبوري بعد عطلة العيد، بسبب تأخر صرف البطاقة التموينية وتوزيعها على المواطنين.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد عطلة العيد سنقدم مشروع وسنوجه سؤالا إلى وزارة التجارة بشان تأخر توزيع البطاقة التموينية على المواطنين، وفي حال عدم الرد أو أن تكون الاجابات غير مقنعة فسنتحرك لاستضافة الوزير علاء الجبوري داخل قبة البرلمان".

وأضافت أن "واجبات وزارة التجارة هو أن تعطي الحصة التموينية كاملة للمواطنين، وإنها ارادت أن تعزز الحصة من خلال جائحة كورونا والوضع الاقتصادي وشهر رمضان، إلا إنه للأسف لم يحدث ذلك".

ولفتت جودت، إلى "تقديم مقترح بوقت سابق يتضمن إنه اذا كانت هناك عمليات فساد بالعقود الرئيسية للشراء المواد الغذائية للبطاقة التموينية يمكن معالجته من خلال تخصيص اموال بدلا عن الحصة وتوزيعها على المواطنين".

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