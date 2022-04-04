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تحركات "متقدمة" لإحياء معامل الذهب الأبيض في ديالى

Category: سیاسة

Date: 2022-04-04T17:33:41+0000
تحركات "متقدمة" لإحياء معامل الذهب الأبيض في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في ديالى، يوم الاثنين، عن وجود مخاطبات وخطوات متقدمة تقوم بها أطراف نيابية وحكومية لاعادة إحياء 70 معملاً للطابوق، شرقي بعقوبة، وفيما لفت الى اجراء عمليات كشف ميداني ومناقشة أسباب توقف المعامل، أكد أن إيقاف هذه المعامل تجويع لالاف العوائل وضربة للاقتصاد العراقي.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز إن "إجراءات ومخاطبات تقودها أطراف نيابية وحكومية في ديالى وصلت الى مراحل متقدمة مع الجهات المعنية لإعادة تشغيل أكثر من 70 معمل طابوق متوقفة في اطراف قضاء بلدروز (30 كم شرقي بعقوبة)، بسبب عدم وجود مادة الوقود وعدم وجود آليات تسويق ناجعة.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه إلى "إجراء عمليات كشف ميداني للمعامل المتوقفة إلى جانب مناقشة أسباب توقف المعامل مع أصحابها، لاتخاذ إجراءات وخطط جديدة تكفل لأصحاب المعامل معاودة العمل وتصدير الطابوق للمحافظات الأخرى".

وعدّ المصدر أن "توقف معامل الطابوق أو ما يسمى بـ(الذهب الأبيض)، لجودته الصناعية مقارنة بالطابوق المستورد تجويع لآلاف الأسر وضربة موجعة للاقتصاد المحلي في المحافظة والقطاع الخاص بشكل عام"، محذراً من "تداعيات معيشية كارثية في حال بقاء المعامل متوقفة ومهددة بالاندثار".

ويؤكد مسؤولو ديالى ان 120 معمل طابوق اهلياً توقفت عن العمل في ديالى خلال الأعوام السابقة جراء نقص الوقود (النفط الأسود) وعدم الجدوى الاقتصادية فضلا عن عدم وجود معامل للتكرير في ديالى اضافة الى الاستيراد العشوائي للطابوق من بعض دول الجوار، الأمر الذي تسبب بعزوف اصحاب المعامل على ممارسة مهنهم.

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