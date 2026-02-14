تحركات كوردية في واشنطن لتليين موقفها من ترشيح المالكي

شفق نيوز- بغداد

قالت أطراف سياسية، يوم السبت، إن قيادات كوردية بارزة كثّفت خلال الأيام الماضية اتصالاتها ومساعيها لإحداث تحول في موقف الإدارة الأميركية حيال مرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

ووفقا للسياسي المطلع على تحركات قوى البيت الشيعي أبو ميثاق المساري، فإنه اكد لوكالة شفق نيوز، أن "قيادات مهمة في الحزب الديمقراطي بذلت جهوداً كبيرة لتغيير رؤية واشنطن وموقفها من مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وفي السياق، قال مصدر داخل الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إيفاد أحد القيادات الكوردية إلى واشنطن لعرض طبيعة الدور السياسي الذي يلعبه المالكي داخل العملية السياسية"، مضيفاً أن "الإشارات كانت إيجابية" وفق تعبيره.

وأشار المصدر إلى أن "رسائل إيجابية مباشرة وصلت من السفارة الأميركية إلى المالكي خلال لقاءات مع مسؤولين فيها، جرى خلالها بحث التطورات الإقليمية، ودور العراق في المنطقة بحكم موقعه الاستراتيجي وثقله الاقتصادي والسياسي".

وختم المصدر بالقول إن "الإطار التنسيقي يترقب رسالة أميركية واضحة بشأن دعم ترشيح المالكي للحكومة المقبلة".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الجمعة، إنه ينظر في مسألة تعيين رئيس وزراء جديد في العراق، فيما أشار إلى أن لديه "بعض الخيارات" بشأن ذلك.

كما كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس لوكالة شفق نيوز، عن موقف حاسم للإدارة الأميركية تجاه مسألة عودة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى سدة رئاسة الوزراء في العراق، مؤكداً أن هذا التوجه سيضع العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن على طاولة "إعادة التقييم".

يذكر أن ترمب قال في 27 كانون الثاني/ يناير 2026، عبر تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.