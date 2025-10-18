تحركات دبلوماسية بعد قمة شرم الشيخ.. وفد أميركي يزور بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوفد اميركي إلى العاصمة العراقية بغداد لمناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الزيارة تأتي استكمالا لما تم مناقشته في الاجتماعات التي عقدت بين وفدي العراق والولايات المتحدة خلال مشاركتهما بمؤتمر قمة شرم الشيخ الذي أسفر عن إيقاف الحرب على غزة".

وأردف المصدر أن وزير الخارجية فؤاد حسين كان قد التقى مع الوفد الأميركي واستعرض رؤية العراق للواقع الأمني في المنطقة وضرورة التعاون في هذا المجال والمجالات الأخرى من بينها الصحية والتعليمية وغيرها

وأضاف أن "العراق يطمح لتحقيق شراكة حقيقية تنسجم وتوجهات الحكومة في تحقيق الاستقرار وتنمية مشاريع البناء والاستثمار في بيئة مستقرة وآمنة كما أنه يحرص على أن يكون له دور مهم استقرار المنطقة وأمنها

واضاف ان "العراق يريد شراكة حقيقية عالية المستوى مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استعداد بغداد لتكون جزءا من فريق الحلول لمشاكل المنطقة مع الجارة ايران واليمن مستغلا عمق علاقاته التي تربطه بجميع دول المنطقة".

وشارك العراق في قمة شرم الشيخ التي عقدت في 13 من تشرين الأول الجاري، بعد تلقيه دعوة رسمية من الولايات المتحدة ومصر، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية وصاحب دور فاعل في القضايا الإقليمية، بحسب مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين.

موقف العراق ثابت بدعوته لوقف إطلاق النار في غزة وعودة الأهالي إلى منازلهم، مشيراً إلى أن بغداد تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة بالتعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي.

وناقشت القمة الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق مسار سياسي لترسيخ الاستقرار، في وقت امتنعت إسرائيل عن المشاركة، بينما دخلت خطة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري.