تحذير نيابي من ولادة "حكومة مشوهة": لا تستعجلوا

حذر رئيس كتلة واسط النيابية محمد المياحي، اليوم الاثنين، من الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى "ولادة حكومة مشوهة".

وقال المياحي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك متسعاً من الوقت أمام المكلف علي الزيدي لتقديم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب، وإن المدة القانونية والدستورية ما تزال في بدايتها، والاستعجال ربما يولد حكومة مشوهة".

وأضاف أنه "يستبعد قيام المكلف بتقديم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، لوجود وقت كافٍ لحسمها وتقديمها إلى البرلمان".

وأشار إلى أن "الأيام العشرة المقبلة ستشهد حسم هوية الحكومة المقبلة، وهناك إجماع وطني على تشكيل الحكومة، ومن المتوقع عقد جلسة منح الثقة مطلع الأسبوع المقبل".

وأكد المياحي أن "المكلف بتشكيل الحكومة لم يطلع بشكل كافٍ على أسماء المرشحين للحقائب الوزارية"، مبيناً أن "الحكومة لا تُشكل بالاستعجال، وأن هناك استحقاقاً انتخابياً وتوازناً سياسياً يحكمان تشكيل الحكومة المقبلة".

وأفادت تسريبات سياسية سابقة، لوكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي كان يعتزم عرض نحو 14 حقيبة وزارية على البرلمان لنيل الثقة، وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية على بعض الوزارات السيادية والأمنية، لاسيما النفط والدفاع، بالتزامن مع تداول أسماء مرشحين لعدد من الوزارات والمناصب العليا.

وكانت مصادر نيابية قد تحدثت عن اتفاق سياسي لتمرير حكومة علي فالح الزيدي خلال الأسبوع الحالي، بعد تقديم المنهاج الوزاري إلى رئاسة البرلمان.

وكُلّف الزيدي بتشكيل الحكومة في 27 نيسان/أبريل 2026 خلفاً لمحمد شياع السوداني.