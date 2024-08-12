تحذير نيابي: قانون حق الحصول على المعلومة "مُلغّم" ونرفض تشريعه بصيغته الحالية

شفق نيوز/ حذرت عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية نور نافع، يوم الإثنين، من صيغة مسودة قانون "حق الحصول على المعلومة"، وقالت إنها "مُلغّمة".

وأضافت نافع في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "صيغة قانون الحصول على المعلومة المرسلة إلى مجلس النواب مُلغّمة وتحتوي على الكثير من القيود التي تفرض على الصحفيين والناشطين والمهتمين في الشأن السياسي".

وأشارت الى أن "لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب تعمل على تعديل بعض المواد وتنضيج القانون بما يخدم المصلحة العامة وإزالة القيود التي فرضت على الصحفيين والناشطين".

وأكدت نافع رفضها "تشريع القانون بصيغته الحالية"، مشددة على "تعديله من قبل أعضاء اللجنة بما يتناسب مع القانون والدستور العراقي وإزالة كل القيود التي تفرض على الصحفيين والإعلاميين والباحثين عن المعلومة".

وأنهى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير 2024، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

وفي 4 تشرين الاول 2023، أقرّ مجلس الوزراء العراقي، مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة وأحاله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.

ودعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً.