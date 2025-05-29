تحذير نيابي عاجل..  جفاف دجلة والفرات على الأبواب

شفق نيوز/ حذرت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الخميس، من أن العراق مقبل على أزمة جفاف كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب تراجع معدلات الأمطار والإطلاقات المائية من تركيا وإيران، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى نهري دجلة والفرات.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "العوامل الطبيعية والسياسية، ومنها قلة الأمطار وانخفاض الإيرادات المائية من دول الجوار، انعكست بشكل مباشر على مستوى الخزين المائي في العراق".

وأضافت أن "الخزين المائي للعراق كان يبلغ 20 مليار متر مكعب، إلا أنه تراجع هذا العام إلى 10 مليارات متر مكعب فقط، وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على الأمن المائي والغذائي في البلاد".

ودعت الهلالي الحكومة العراقية إلى "التحرك العاجل عبر القنوات الدولية، لا سيما من خلال الأمم المتحدة، لإيجاد حلول جذرية للأزمة"، مؤكدة على "ضرورة ممارسة ضغوط اقتصادية على الجانب التركي لضمان زيادة الإطلاقات المائية وتحقيق حصة العراق العادلة من المياه".

واستضافت العاصمة العراقية في الرابع والعشرين من آيار الجاري، مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه تحت شعار: "المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية".

ورغم الغياب الواضح لدول الإقليم، عن هذا المؤتمر، إلا أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن خلاله إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، وأشار في ذات الوقت إلى محدودية التعاون على المستويين المحلي والإقليمي.