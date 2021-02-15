سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحذير من مادتين "خطرتين" في الموازنة تؤسسان لـ"نظام اقطاعي"

Category: سیاسة

Date: 2021-02-15T17:22:28+0000
تحذير من مادتين "خطرتين" في الموازنة تؤسسان لـ"نظام اقطاعي"

شفق نيوز/ حذر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي، مازن الفيلي، يوم الاثنين، من نشوء نظام اقطاعي جديد في البلاد جراء بندين في مشروع موازنة 2021.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع موازنة 2021 حملت في طياتها مادتين خطرتين على المجتمع العراقي هما (41 و 42) وتتعلقان ببيع الاراضي الزراعية"، مؤكدا أن "هاتين المادتين ربما يستغلها أصحاب القرار المالي والسياسي والمتنفذين لشرائها".

وبين، أن "هناك عدة ملاحظات على هاتين المادتين وابرزها عدم وجود ضامن قانوني عند شراء هذه الأراضي لاستغلالها في الإنتاج الزراعي والحيواني، فضلا عن ان هذه المناطق (الأراضي الزراعية) تسكنها مكونات اجتماعية متعددة وقد يحصل فيها تغيير ديموغرافي بدفع احد الاشخاص وبتمويل خارجي".

وأشار الفيلي، إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى هاتين المادتين إطلاقا في ظل هيمنة الفساد على مؤسسات الدولة، حيث لا يوجد ضامن حقيقي لبيع هذه الأراضي بارقامها الصحيحة وربما يتم بيعها باثمان بخسة دون ثمنها الحقيقي في السوق"، مؤكدا ان "التوقعات تشير إلى حدوث خلافات ومشاكل كبيرة مستقبلا بسبب هاتين المادتين". 

وحذر عضو اللجنة الاقتصادية، من" نشوء نظام اقطاعي جديد بعد أكثر من نصف قرن على اختفائه من العراق"، مطالباً، الجهات المختصة، "بالغاء المادتين وعدم التصويت عليهما في الوقت الحالي، وتركهما للنقاشات السياسية بوقت لاحق ".

related

توافق مبدئي على إقرار الموازنة الاسبوع المقبل في حال الإتفاق مع الكتل الكوردستانية

Date: 2021-02-07 11:08:36
توافق مبدئي على إقرار الموازنة الاسبوع المقبل في حال الإتفاق مع الكتل الكوردستانية

مصدر : مجلس الوزراء سيجري تعديلات على موازنة 2021 خشية رفضها برلمانيا

Date: 2020-12-19 09:35:33
مصدر : مجلس الوزراء سيجري تعديلات على موازنة 2021 خشية رفضها برلمانيا

ممثلو محافظات عراقية يبلغون البرلمان رفضهم التصويت على الموازنة ويحددون العقبة الأكبر

Date: 2021-01-31 10:10:00
ممثلو محافظات عراقية يبلغون البرلمان رفضهم التصويت على الموازنة ويحددون العقبة الأكبر

المتحدث باسم حكومة بغداد لشفق نيوز: حصة كوردستان ستحسم قريباً

Date: 2021-02-09 15:47:16
المتحدث باسم حكومة بغداد لشفق نيوز: حصة كوردستان ستحسم قريباً

مصدر: هناك شبه اتفاق على تمرير الموازنة بجلسة مجلس الوزراء

Date: 2020-12-20 07:04:56
مصدر: هناك شبه اتفاق على تمرير الموازنة بجلسة مجلس الوزراء

صالح يحث على إبعاد الموازنة عن المسائل السياسية و التوصل لحلول عادلة مع كوردستان

Date: 2021-02-02 10:42:55
صالح يحث على إبعاد الموازنة عن المسائل السياسية و التوصل لحلول عادلة مع كوردستان

وفد إقليم كوردستان يصل إلى بغداد لحسم أزمة الموازنة

Date: 2021-02-10 12:48:25
وفد إقليم كوردستان يصل إلى بغداد لحسم أزمة الموازنة

إقليم كوردستان يستعد لخوض جولة جديدة وحاسمة من المفاوضات مع بغداد

Date: 2020-12-25 13:39:58
إقليم كوردستان يستعد لخوض جولة جديدة وحاسمة من المفاوضات مع بغداد