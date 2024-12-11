تحذير من قادم "لا يبشر بخير" للعراق

شفق نيوز/ حذر النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، يوم الأربعاء، من أن الوضع الحالي والقادم في العراق "لا يبشران بخير"، حسب تعبيره.

وقال الدوبرداني في منشور عبر حسابه في انستغرام وفيسبوك تابعتها وكالة شفق نيوز: "لا أريد أن أكون متشائماً في الوضع الحالي ولكن معظم المؤشرات تشير إلى أن القادم لا يبشر بخير"، وأضاف قائلا "حفظ الله العراق والعراقيين من كل سوء ومكروه".

يأتي ذلك، في ظل تقارير غربية، تفيد بأن العراق مقبل على سيناريو مقارب لما شهدته لبنان وسوريا، ضمن مخطط لإقامة شرق أوسط جديد في المنطقة، بدأ بعد أحداث السابع من أكتوبر، ولم ينته بعد.