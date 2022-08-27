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 تحذير من تدهور الوضع الأمني في وسط وجنوب العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-08-27T07:22:34+0000
 تحذير من تدهور الوضع الأمني في وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ حذر السياسي المقرب من الإطار التنسيقي سعد المطلبي، اليوم السبت، من تدهور الأوضاع الأمنية في مدن وسط وجنوب العراق، وكشف سبب ذلك.

وقال المطلبي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مخاوف وتحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية في مدن وسط وجنوب العراق"، عازياً سبب ذلك إلى "إجراء تغييرات كبيرة وخطيرة في القيادات الأمنية والعسكرية بهذه المدن من قبل حكومة مصطفى الكاظمي".

واتهم المطلبي، الحكومة بـ"استغلال غياب الدور الرقابي للبرلمان الأزمة السياسية الحالية، لإجراء تلك التغييرات".

وبين ان "التغييرات الكبيرة في القيادات الأمنية والعسكرية تمت وفق معايير غير مهنية"، معتبرا أنها "وضعت ضباطاً لهم انتماءات وولاءات لجهات سياسية معينة في مناصب حساسة جداً".

واعتبر المطلبي، أن "هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني"، عاداً هذه التغييرات "قد تمت وفق أجندة سياسية".

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