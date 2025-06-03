تحذير من المالية النيابية: تأخر الموازنة قد يستغل لأغراض انتخابية

شفق نيوز/ أعربت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، عن استغرابها من عدم التزام الحكومة بإرسال جداول قانون الموازنة الى المجلس رغم مضي ستة أشهر على بدء العام المالي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ولا يوجد موعد حقيقي من قبل الحكومة لإرسالها.

وأضاف كوجر أن هناك مخاوف من استغلال الموازنة في الدعاية الانتخابية، وبحسب رأيه، فإنه يستبعد أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.

وسبق أن انتقدت اللجنة المالية النيابية، تأخر الحكومة العراقية في إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، رغم مرور أكثر من نصف العام.

وأفادت مصادر نيابية لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن البرلمان لم يتسلم حتى الآن أية بيانات رسمية بشأن جدول تخصيصات 2025، ما يعرقل عمل اللجان الرقابية والمالية ويجعل التخطيط للعام المقبل محفوفاً بالغموض وعدم اليقين.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد تأجيل سابق لأسباب تتعلق باستكمال التشريعات والتحضيرات الفنية.