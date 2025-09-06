تحذير من الشابندر: عاصفة لا مثيل لها في طريقها إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

حذّر السياسي العراقي عزت الشابندر من "عاصفة قادمة غير مسبوقة" تستهدف العراق بكل مكوناته.

وقال الشابندر في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "خذوها من درويش.. العاصفة القادمة وإن جالت ومالت وطافت في كل مكان وليس لها مثيل في الزمان، فهي عاصفة هائجة يائجة مائجة، والعراق غايتها بمسلميه ومسيحييه وعربه وكرده وسنته وشيعته".

وأضاف أن "الإيمان بالله ورسله والحصانة الوطنية الراسخة هما الدرع الذي يقينا شرها ويطفئ نارها، ويجعل من العراق مقبرتها لغير رجعة بإذن الله".

ويُعد عزت الشابندر من الوجوه السياسية المعروفة في العراق، إذ شغل عضوية البرلمان في دورات سابقة، وكان قريباً من دوائر القرار في حكومات مختلفة.