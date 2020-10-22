تحذير.. "محادثة الهاشمي" تضع حياة صحفيين عراقيين في خطر

شفق نيوز/ اتهم المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، يوم الخميس، قناتين عربية وأمركية بـ"التحريض" على استهداف صحفيين عراقيين، وعدّ ذلك ترويجاً خطيراً.

وعبر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "قلق بالغ وعميق على سلامة عدد من الصحفيين العراقيين البارزين الذين وردت أسماؤهم فيما زعم أنه محادثة بين الكاتب والخبير الشهيد هشام الهاشمي، وشخص لم يتسن معرفة هويته يشير فيه الى ماتزعم المحادثة أنهم جزء من خلية تحريض".

وأضاف ، "ما يدعو الى الأسف أن تقوم قناتا الحرة والعربية الحدث بنشر تلك المحادثة، مايعد تحريضا على إستهداف هؤلاء الصحفيين الذين يعملون في مؤسسات إعلامية عراقية، والمؤسف أن عددا من الصحفيين يقومون بالترويج لهذه المحادثة على منصات التواصل الإجتماعي، وفي ظروف غاية في التعقيد، وتتزامن مع تظاهرات مزمعة يوم 25 أكتوبر الجاري".

وطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية السلطات العراقية بـ"الكشف عن نتائج التحقيق في جريمة إغتيال الشهيد الهاشمي، والتوصل الى دوافع نشر أسماء صحفيين وكتابا وروائيين ومحللين سياسيين في قضية معقدة تبعد الجناة الحقيقيين عن المساءلة، وتقحمنا في جدل لاطائل من ورائه، قد يتسبب بضياع دم الهاشمي، ويزعزع السلم الأهلي".

ونقل البيان، عن مصدر في نقابة الصحفيين العراقيين، قوله، إن "هذا الترويج خطر، وغير مبرر، ويهدد سلامة شخصيات عامة، ويتنافى مع مواثيق مهنية وأخلاقية".