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تحذير كوردي من صِدام مسلح يرافق الحملات الانتخابية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-06-17T17:22:37+0000
تحذير كوردي من صِدام مسلح يرافق الحملات الانتخابية في العراق

شفق نيوز / حذر النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ديار برواري، يوم الخميس، القوى السياسية من صِدام مسلح وعنف يرافق الحملات الانتخابية في بعض محافظات ومناطق العراق.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

وقال برواري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحذيراً للقوى السياسية من تصادم مسلح وعنف بين الفصائل المسلحة أو المسلحين يرافق الحملات والدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف أن "الحكومة تعمل بالتنسيق مع القوى السياسية على معالجة هكذا حالات قد تحدث في الفترة المقبلة وتؤثر على موعد إجراء انتخابات مجلس النواب".

وأوضح برواري، أن "شهر أب المقبل سيكون حاسماً بثبوت موعد إجراء الانتخابات أو تأجيلها إلى نيسان 2022".

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