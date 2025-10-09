تحذير في نينوى من استغلال المرشحين لموارد الدولة بالدعاية الانتخابية

شفق نيوز- نينوى

حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمود الخلف، يوم الخميس، من محاولات بعض المرشحين والأحزاب السياسية استغلال موارد الدولة والتجاوز على الشبكات الخدمية في المناطق الزراعية والجبعيات.

وقال الخلف لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المرشحين والأحزاب السياسية يحاولون فرض إرادتهم من خلال تجاوزات على شبكات الكهرباء والماء والطرق وسحبها باتجاه مناطق زراعية وجمعيات بهدف استمالة الناخبين والتأثير على العملية الانتخابية".

وأضاف أن "مجلس محافظة نينوى كان قد أصدر قبل شهرين قراراً يمنع تسخير موارد الدولة لخدمة جهات حزبية أو مرشحين، وأوعز للمحافظ بتعميمه على جميع الدوائر".

ودعا الخلف مدراء الدوائر إلى "العمل ضمن الأطر القانونية والدستورية وعدم الخضوع للضغوط أو التخوف من هذه الجهات، لأن المظلة القانونية تحميهم"، مؤكداً أن "المجلس لن يسمح بتخريب المشاريع أو التأثير على الخدمات لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة".