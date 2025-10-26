تحذير عراقي من "العُمّاليين" ورسالة عاجلة لحكومة السوداني

شفق نيوز- بغداد

حذّرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، يوم الأحد، من خطورة انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من تركيا نحو الأراضي العراقية، موجّهاً رسالة عاجلة إلى حكومة محمد شياع السوداني حول الملف.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من تركيا نحو الأراضي العراقية له خطورة على الأمن القومي العراقي الداخلي، وهذا الأمر سوف يجعل العراق طرفاً في الصراعات الإقليمية، وهذا له تداعيات خطيرة وكبيرة على مختلف الأصعدة".

وبيّن الموسوي، أن "انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني، كان يفترض أن لا يكون نحو الأراضي العراقية، وكان من المفترض أن ينسحبوا نحو سوريا أو إيران، أو حتى شمال أفغانستان وباكستان لكن تلك الدول ترفض ذلك".

وأضاف: "سنقدم استفساراً رسمياً إلى الحكومة العراقية لمعرفة ما إذا كانت تعرف بهذا الانسحاب وهل وافقت عليه وما هي الخطوات بخصوص ذلك لمنع أي مخاطر وتداعيات على الأمن القومي العراقي".

وكان حزب العمال الكوردستاني، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، سحب جميع عناصره من تركيا إلى شمال العراق.

ويأتي الإعلان بعد أشهر من إعلان الحزب إلقاء سلاحه، وإنهاء النزاع المسلح مع أنقرة الذي دام عقوداً.

وكان الحزب، أعلن أمس السبت، أنه سيتخذ "خطوة تاريخية" جديدة يوم الأحد، تماشيا مع دعوة زعيمه عبد الله أوجلان لحل التنظيم والقرارات المتخذة في مؤتمره الثاني عشر.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني أنه عقد مؤتمره الثاني عشر في الفترة من 5 إلى 7 أيار/ مايو الماضي، واتخذ قرارًا بحل نفسه، وذلك بعد دعوة عبد الله أوجلان في 27 شباط/ فبراير.

وفي 11 تموز/ يوليو وخلال حفل أقيم في كهف جاسنة على حدود قضاء دوكان في السليمانية، أحرقت مجموعة من أعضاء المنظمة أسلحتها "كدليل على حسن النية لتعزيز عملية الحل".

في الحفل، قامت مجموعة من 30 شخصًا، من بينهم الرئيسة المشاركة للمجلس التنفيذي لمنظومة مجتمعات كوردستان (KCK) هوليا أوران التي تحمل الاسم الحركي "بسة حوزات" (Bese Hozat)، بإحراق أسلحتها.

وتتزامن خطوة حزب العمال الكوردستاني المذكورة مع اجتماع وفد حزب المساواة والديمقراطية (DEM Party) في إمرالي مع الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومن المتوقع أن يزور الوفد إمرالي أيضا للقاء أوجلان قبل اجتماع اللجنة البرلمانية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر.