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تحذير سني .. الانسحاب الامريكي من العراق سيتسبب بـ"انهيار" مؤسسات أمنية

Category: سیاسة

Date: 2021-08-21T08:18:38+0000
تحذير سني .. الانسحاب الامريكي من العراق سيتسبب بـ"انهيار" مؤسسات أمنية

شفق نيوز/ حذر القيادي في حزب "متحدون"، أثيل النجيفي، اليوم السبت، من انهيار بعض المؤسسات الأمنية، بعد الانسحاب الامريكي من العراق.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، انه "لاشك بان الانسحاب الامريكي من العراق سيتسبب بانهيار بعض المؤسسات الامنية التي تعتمد على الدعم الامريكي"، مبيناً ان "المشكلة ان كلاً من الأمريكان والحكومة العراقية يراهنون على بقاء الارتباط حتى اللحظة الاخيرة".

وأضاف النجيفي وهو المحافظ السابق لنينوى ذات الغالبية السنية أنه "ستعتمد المناطق الجنوبية على حشودها وتقع مناطقنا (المناطق السنية) في ازمة قادمة، وهنا تكمن ضرورة انتخاب مناطقنا لقيادات يمكن الاعتماد عليها في مرحلة الفراغ"، حسب تعبيره.

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وكان سياسيون عراقيون قد حذروا من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الامريكي من البلاد.

يشار إلى أن القوى الشيعية المقربة من إيران قللت من تلك المخاوف بإعتبار أن الوضع في العراق يختلف تماماً عن مثله في أفغانستان.

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