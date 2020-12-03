تحذير برلماني: تأخير أموال المفوضية سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ حذر عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سليم همزة، يوم الخميس، من تأخير صرف الأموال اللازمة لمفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن تأخيرها سيؤثر بشكل مباشر وكبير على موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال همزة، لوكالة شفق نيوز، انه "لا يمكن تمرير البرلمان على قانون تمويل الانتخابات المقدمة من قبل الحكومة العراقية، فهذا مخالف لقانون الموازنة، ويمكن للحكومة اضافة هذه الفقرة في احدى مواد قانون موازنة 2021".

وبين ان "اجراء الانتخابات المبكرة، بحاجة الى اموال طائلة جداً، وبكل تأكيد تأخير صرف تلك الأموال لمفوضية الانتخابات سيؤثر بشكل كبير ومباشر على موعد الانتخابات وكامل سير العملية الانتخابية".

وأضاف عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ان "الأزمة المالية التي يواجهها العراق، تؤثر على العملية الانتخابية، وهذا الأزمة ربما تؤجل موعد اجرائها".