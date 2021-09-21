تحذيرات نيابية من "انفجار الأوضاع" وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الثلاثاء، من انفجار الشارع في وسط وجنوب العراق بسبب تردي الواقع المعيشي وتفشي البطالة في المجتمع.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لوكالة شفق نيوز ان "الشارع في وسط وجنوب العراق يقترب من الانفجار، بسبب زيادة نسبة البطالة بشكل مخيف، وتراجع الوضع الاقتصادي بمختلف المجالات، وسبب هذا رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، الذي زاد من اسعار الاسواق العراقية بشكل كبير مما أثر على المواطنين وكذلك ساهم برفع نسب البطالة".

وبينت ان "الحكومة العراقية، مطالبة بوضع خطط سريعة لمعالجة الوضع الاقتصادي في وسط وجنوب العراق، وكذلك إيجاد حلول حقيقية لقضية ارتفاع نسبة البطالة بهذه المدن، قبل انفجار الشارع العراقي، بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به منذ فترة طويلة".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر نهاية العام الماضي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

وانعكس خفض قيمة العملة المحلية أمام العملة الصعبة على أسعار السلع والبضائع خاصة المستوردة منها في العراق اذ شهدت ارتفاعا ملحوظا مما أثقل كاهل ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة.

ويعتمد العراق 90% من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.

ودشن البنك المركزي قراره بشأن التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني للعملة في الـ20 من شهر كانون الأول الماضي.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.