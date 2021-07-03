تحذيرات من تسييس "تظاهرات الكهرباء" في ديالى

شفق نيوز/ حذرت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، يوم السبت، من تسييس التظاهرات الشعبية ضد تردي تجهيز الطاقة الكهربائية والخدمات، وتحويلها الى تصفية حسابات حزبية.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، ان "اطرافا سياسية تحاول استغلال التظاهرات الخدمية والاحتجاجية ضد تردي الكهرباء لاغراض سياسية وتصفية حسابات حزبية وانتخابية".

واشارت الى ان "محاولات استغلال ملف الكهرباء وركوب موجة التظاهرات من قبل جهات سياسية تشمل تصفية حسابات واستيلاء على ادارة دوائر خدمية واستخدامها كأدوات انتخابية على حسابات معاناة المواطن ومطالبه المشروعة".

ولفتت الدايني الى ان "ازمة الكهرباء والخدمات اغلبها مشاكل اتحادية ولا تملك الوحدات الادارية او الدوائر الحكومية في المحافظة حلولا لها وخاصة ازمة الكهرباء"، داعية الى "ابعاد الملف الخدمي والانساني عن الصراعات الانتخابية وحرب الاستحواذ على المناصب والمغانم".

وشهدت مناطق خانقين والمقدادية والوجيهية واطراف بعقوبة وناحية السلام احتجاجات خدمية ونصب خيام اعتصام وقطعاً للطرق احتجاجا على انعدام التيار الكهربائي والازمات الخدمية المتفاقمة وفقدان ابسط الخدمات الاساسية.