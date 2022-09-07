تحذيرات من استمرار استهداف شركات الانترنت بالعراق: هدفها الإبتزاز

شفق نيوز/ حذر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء، من استمرار استهداف شركات الأنترنت، واخرها كان في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد.

وقال الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الحكومة مطالبة بتوفير كامل الحماية لشركات الأنترنت في بغداد وباقي المحافظات، ومنع أي تعدٍ عليها من أي جهة كانت ولأي سبب كان"، مستدركا القول إن "هناك عجزاً حكومياً وانفلاتاً أمنياً بسبب عدم الاستقرار السياسي".

وبين ان "استهداف شركات الأنترنيت له عدة رسائل منها اثارة الفوضى الأمنية ومحاولة اثارة الرأي العام من خلال قطع الأنترنيت بعد استهداف الشركات أو هي محاولة ابتزاز من قبل بعض الجهات للحصول على الأموال، فليس كل تفجير هو إرهابي بل هناك اعمال هدفها الابتزاز، وهذا الامر تتعرض له الكثير من الشركات".

وختم القيادي في تحالف الفتح انه "يجب الحذر من استمرار استهداف شركات الأنترنيت فهذا ربما يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على الخدمة المقدمة للمواطنين بهذا المجال".

وتعرضت بناية خاصة بشركة (إيرثلنك) للاتصالات في منطقة العرصات وسط بغداد فجر أول أمس الأثنين إلى استهداف.

وأعلن للمشروع الوطني للإنترنت، يوم الأحد الماضي، عن تعرض البنية التحتية لخدمة الكابل الضوئي في محافظة صلاح الدين إلى استهداف "إرهابي" يهدف إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الإنترنت في العراق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كابينات المشروع الوطني للإنترنت إلى الاستهداف، ففي أوقات سابقة تعرضت للاستهداف في محافظات نينوى والبصرة وكربلاء وذي قار.

وذكرت شركة (ايرثلنك) المنفذة للمشروع في بيان ، "بتاريخ الأول من أيلول الحالي أقدمت مجموعة إرهابية على تخريب كابينة المشروع الوطني للإنترنت في منطقة المثنى بمدينة سامراء، وألحقت أضراراً بالغة بها".

وأضافت أن "الكابينة التي تعرضت للاستهداف، تقدم خدمة الكابل الضوئي، وكانت مجهزة لتقديم الخدمة من خلال هذه التقنية الحديثة لأكثر من 500 منزل في المدينة، وهي واحدة من مجموعة كابينات تقدم خدمة الإنترنت بأحدث الآليات".

وطالبت شركة (إيرثلنك) الأجهزة الأمنية بـ"ضرورة التحقيق وملاحقة مستهدفي البنية التحتية للإنترنت، خاصة شبكة الكابل الضوئي التي تعد أحدث تقنيات تمرير سعات الإنترنت، لأن الإضرار بهذا القطاع يعني إضراراً بالاقتصاد العراقي وبالخدمة المقدمة إلى المواطنين".