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تحذيرات برلمانية من "فوضى" تعم المحافظات العراقية لتأجيل الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-21T09:42:03+0000
تحذيرات برلمانية من "فوضى" تعم المحافظات العراقية لتأجيل الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ حذر عضو مجلس النواب عباس العطافي، يوم السبت، من إشعال الفوضى في عدد من المدن العراقية، بهدف تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال العطافي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك جهات تعمل على اشعال الفوضى في بعض المحافظات العراقية، بحجة التظاهرات والمطالب المشروعة التي تخص الخدمات"، مبيناً أن "هناك مندسين يعملون على استغلال هذه القضايا بهدف اشعال الفتنة والفوضى، حتى لا تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها".

وبين أن "الجهات الأمنية المختصة، مطالبة بفرض القانون وضبط الأمن ومنع اي محاولة لإشعال الفوضى في المحافظات العراقية كافة، ومنع حدوث اي اضطرابات أمنية قد تؤثر فعلاً على موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي تريد بعض القوى الخاسرة، تأجيلها، خشية من فقدان نفوذها".

وكانت بعض الكتل والأحزاب السياسية قد أعلنت في أوقات سابقة انسحابها من خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما دعت جهات أخرى الى تأجيل الانتخابات، وعلى عكس ذلك حذرت بعض الأطراف السياسية من تداعيات خطيرة لتأجيل الانتخابات.

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