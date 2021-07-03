سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحديات العملية السياسية والانتخابات على طاولة بارزاني وعلاوي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-03T16:21:10+0000
تحديات العملية السياسية والانتخابات على طاولة بارزاني وعلاوي

شفق نيوز/ تبادل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، في اربيل اليوم السبت، الآراء بشأن التحديات والتهديدات التي تواجه العملية السياسية والانتخابات في العراق.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الزعيم الكوردي استقبل اليوم السبت في منتجع صلاح الدين باربيل زعيم ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، لافتا الى ان الجانبين تباحثا بشأن المتغيرات واخر التطورات في العراق والمنطقة وسلطا الأضواء على العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة.

واضاف البيان؛ ان بارزاني وعلاوي تبادلا الاراء بشأن التحديات والتهديدات امام الانتخابات والعملية السياسية العراقية وتعايش المكونات العراقية.

related

علاوي يؤشر محاولات للاستحواذ على مفوضية الانتخابات ويطلق تحذيراً

Date: 2021-04-14 08:49:23
علاوي يؤشر محاولات للاستحواذ على مفوضية الانتخابات ويطلق تحذيراً

بارزاني- علاوي: لا يمكن القبول بأي تغيير للعملية السياسية خارج الدستور والاليات الديمقراطية

Date: 2019-10-07 18:19:51
بارزاني- علاوي: لا يمكن القبول بأي تغيير للعملية السياسية خارج الدستور والاليات الديمقراطية

ارتياح من بارزاني والنجيفي للاهتمام الدولي بالانتخابات المقبلة

Date: 2021-06-06 11:23:00
ارتياح من بارزاني والنجيفي للاهتمام الدولي بالانتخابات المقبلة

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

Date: 2021-02-25 10:13:26
مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

مع قرب الانتخابات.. مذكرات قبض "سياسية" بالتعاون مع "داعش" في الأنبار

Date: 2021-06-24 18:10:13
مع قرب الانتخابات.. مذكرات قبض "سياسية" بالتعاون مع "داعش" في الأنبار

الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

Date: 2020-11-15 12:49:22
الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

العراق.. حديث عن تأجيل الانتخابات وإعلان حكومة طوارئ

Date: 2021-05-24 05:54:36
العراق.. حديث عن تأجيل الانتخابات وإعلان حكومة طوارئ

الجبهة العراقية تنتقد الرافضين للإشراف الدولي على الانتخابات: يريدون تزويرها

Date: 2021-02-07 09:13:10
الجبهة العراقية تنتقد الرافضين للإشراف الدولي على الانتخابات: يريدون تزويرها