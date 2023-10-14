تحت شعار "فزعة عراقية للأقصى".. بغداد تباشر باستلام التبرعات لغزة

شفق نيوز / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، المباشرة غداً الأحد باستلام المساعدات الإنسانية المقرر إرسالها إلى فلسطين.

وأوضح الناطق باسم القائد العام، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم غد في الساعة التاسعة صباحاً، سيتم استلام المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وعلى مدار 24 ساعة".

وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة لتسلّم التبرعات والمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

وأضاف البيان، أن "هذه الحملة تتم تحت عنوان (فزعة عراقية للأقصى)"، مبيناً أن "مراكز استقبال المواطنين لغرض استلام المساعدات هي (مقر قيادة الدفاع الجوي، مقابل عباس بن فرناس، مجمع الرسول الأعظم، في منطقة الأعظمية، الأسواق المركزية في البلديات)".