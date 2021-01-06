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تحالف يدعو لإطلاق سراح قادة جيش صدام واعادة ممتلكات واموال المنفيين منهم

Category: سیاسة

Date: 2021-01-06T09:00:51+0000
تحالف يدعو لإطلاق سراح قادة جيش صدام واعادة ممتلكات واموال المنفيين منهم

شفق نيوز/ دعا تحالف القوى العراقية، يوم الاربعاء، الى إطلاق سراح قادة الجيش العراقي السابق المعتقلين منذ عام 2004 وانصاف جميع الضباط والمراتب المهجرين وإعادة "حقوقهم المسلوبة".

وقال التحالف في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش "يعز علينا أن نشهد قادة الجيش العراقي ممن عرف عنهم انضباطهم ومهنيتهم ونزاهتهم وحبهم للعراق بعضهم لازال في المعتقلات والبعض الآخر في دول اللجوء محرومون من أبسط حقوقهم سنوات خدمة فعلية".

وكرر التحالف، مطالباته بـ"إنصاف قادة الجيش العراقي وإطلاق سراح المعتقلين منهم وإعادة حقوق المنفيين وبما يعزز کیان وهيبة وأحترام المؤسسة العسكرية العراقية".

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