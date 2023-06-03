تحالف يحذر من "فتنة مجتمعية" داخل الأنبار بسبب الحلبوسي و"ابو ريشة"

شفق نيوز/ حذر تحالف الأنبار الموحد، اليوم السبت، من حصول "فتنة مجتمعية" داخل المحافظة التي تقع غربي العراق بسبب ما أسماه الخلاف القائم ما بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي و"سطام ابو ريشة".

وقال القيادي في التحالف عبد الله الجغيفي، لوكالة شفق نيوز، ان "أُسرة عبد الستار ابو ريشة هم من قاتلوا القاعدة والإرهاب، واتهام سطام ابو ريشة بقضايا إرهابية امر مثير للاستغراب، كما ان ما يدور الآن هو خصومات شبه شخصية بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و(سطام ابو ريشة)".

وشدد على ضرورة "ألّا يجعل الطرفان (الحلبوسي وأبو ريشة) الأنبار شماعة لتصفية الخلافات، فاالمحافظة خرجت من تحت الركام وتستعيد عافيتها فمن لا يقف معها فعليه ألّا يقف ضدها"، مردفا بالقول إن "هذه الخلافات تشعل فتيل أزمة مجتمعية، وتمزق النسيج العشائري ولا تأتي بربح لاحد منهم او لمجتمعهم الانباري".

وأكد القيادي في تحالف الأنبار الموحد ان "استخدام السلطة لترويض الناس مرفوض خاصة، ونحن نرى تعميم على أُسرة كاملة في أوامر القبض".

صدرت محكمة تحقيق الرمادي في محافظة الأنبار، يوم الخميس الماضي، مذكرات اعتقال لسطام أبو ريشة وعدد من أبناء عمومته، وفق المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب.

وأظهرت محاكم القرار التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن مذكرات القبض شملت كلاً من سطام أبو ريشة وعبدالرزاق الريشاوي ومصطفى الريشاوي وخليل الريشاوي وضاري الريشاوي وخضر الريشاوي.

وسطام أبو ريشة هو أحد الشخصيات البارزة في محافظة الانبار، ونجل رئيس صحوة العراق الراحل الشيخ عبد الستار أبو ريشة الذي اغتاله تنظيم القاعدة.

كما يعد سطام من أبرز المعارضين لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي ينحدر من الأنبار أيضا.

من جانبه قال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "أبو ريشة" يتردد بين محافظة الأنبار والعاصمة بغداد، ويحظى بدعم وحماية من فصائل شيعية مسلحة، بالاضافة إلى أبناء عشيرته.