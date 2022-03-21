تحالف نيابي مستقل يعلن تلبية مبادرة الصدر بالحضور لجلسة انتخاب الرئيس

شفق نيوز/ رد تحالف "عراق مستقل"، اليوم الاثنين، على رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة الى "النواب المستقلين" من أجل حضور جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد.

وقال النائب عن التحالف ياسر إسكندر، لوكالة شفق نيوز، "إننا في تحالف عراق مستقل سوف نحضر جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وسوف نلبي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فلا يمكن بقاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة معطلة لفترة أطول بسبب خلاف سياسي بين جهتين".

وتوقع إسكندر أن "يكون لغالبية النواب المستقلين وليس نواب تحالف عراق مستقل فقط، مشاركة قوية وفاعلة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد"، مؤكداً أنهم "لن يكونوا ضمن النواب الذي يسعون الى تعطيل الجلسة من خلال كسر النصاب".

وأشار إلى أن "الوضع في العراق لا يتحمل استمرار الصراع والخلاف على تشكيل الحكومة، بل يتطلب تشكيل حكومة بشكل سريع لمواجهة الازمات التي يعاني منها العراقيين طيلة السنوات الماضية".

ويمتلك تحالف "عراق مستقل" ستة مقاعد في مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة.

وفي وقت سابق اليوم، خص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعضاء البرلمان العراقي "المستقلين" برسالة طويلة، عرض عليهم من خلالها "مساحة" لإدارة البلد بحكومة الأغلبية.

كما دعا الصدر "النواب المستقلين" الى عدم تعطيل جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.