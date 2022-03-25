"انقاذ وطن": بين أيدينا نحو 200 تأكيد حضور لجلسة السبت وبإنتظار متغيرات خلال ساعات

شفق نيوز/ اكد مصدر في تحالف إنقاذ وطن يوم الجمعة، ان جلسة الغد الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية ستعقد في موعدها اذا لم يستجد طارئ.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "اغلب القوى المنضوية ضمن تحالف (انقاذ وطن) تعي تماما خطورة المرحلة وخطورة تبعات فشل جلسة يوم غد السبت، وقد تذهب الأمور الى حل البرلمان واعادة الانتخابات فضلا عن اعتماد اجراءات اخرى تعطل العملية السياسية برمتها".

واشار الى ان "جلسة الغد سيحضرها قرابة 200 نائب بحسب المؤشرات الاولية واغلبهم قدم تعهدات صريحة بالحضور مقابل تطمينات قدمها (انقاذ وطن)، لافتا الى عدم التوصل لحل عقدة انتخاب رئيس الجمهورية هو مخالفة دستورية كونه تعطيلا متعمدا للدستور لاسيما المادة 6 والتي تخص التداول السلمي السلطة".

وتابع "قد تسبق جلسة الغد بعض المبادرات من قبل قوى تبحث عن مغانم أو امتيازات في الحكومة الجديدة".