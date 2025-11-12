تحالف منظمات يكشف نسبة المخالفات بالانتخابات العراقية والمفوضية تعلن النتائج الاولية مساءً

شفق نيوز – بغداد

أعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، يوم الأربعاء، تسجيل مجموعة من الملاحظات الخاصة بالعملية الانتخابية في عموم المحافظات، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة التي رصدها التحالف تطابق المعلن من قبل مفوضية الانتخابات لكنها تخالفها من حيث احتسابها نسبة إلى العدد الكلي للناخبين.

وقال التحالف في تقريره له صدر اليوم وورد وكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة التي رصدت من قبل التحالف بلغت 41% حسب عدد الناخبين الكلي و56% حسب عدد الناخبين حاملي بطاقة البايومترية".

وأضاف، ان "التحالف نشر 5089 مراقباً في عموم العراق، وتم تسلم أكثر من 18 ألف تقرير"، مشيراً إلى تسجيل "501 حالة دعاية انتخابية محظورة، و415 حالة عدم وجود توضيح من قبل الموظفين، و 382 حالة إدخال الهواتف الى مراكز الاقتراع، و 359 حالة منع المراقبين".

كما سجل التحالف "41 حالة عنف انتخابي، و49 حالة توقف للعملية الانتخابية، و48 عدم تطابق العد والفرز".

وتعليقاً على التقرير قال رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات جرت بنسبة مشاركة واسعة زادت عن انتخابات 2021 وبأداء مميز لمفوضية الانتخابات وبأداء عالٍ جداً للقوات الأمنية بنقل عصا الذاكرة ونقل الصناديق إلى المخازن بأمان".

وأضاف، ان هذا التقرير "يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الديموقراطية في العراق وثمرة عملية الرصد ومراقبة ميدانية شاملة قام بها تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات".

بدورها قالت عضو التحالف، فيان الشيخ علي، رئيسة شبكة تموز لمراقبة الانتخابات، إن "التقرير تضمن التحليل التفصيلي حسب المراحل والذي يُبنى على أساس مجموعة من الأسئلة حددتها شبكات المراقبة ضمن المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات في مرحلة الافتتاح".

على صعيد ذي صلة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن إعلان النتائج الأولية سيكون مساء اليوم عند الساعة السادسة.

وأوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "نتائج الانتخابات ستُعلن عند الساعة 6 مساءً بشكل رسمي والمفوضية غير مسؤولة عن النتائج التي تنشر في وسائل الإعلام".

وأوضح جميل، أن "جميع صناديق الاقتراع وصلت إلى المخازن وستكون مؤمنة بشكل كامل، ولا يتم فتحها إلا في حال تم تسجيل طعون".

ومن المقرر أن تعلن النتائج الاولية بشكل رسمي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد 24 ساعة على اغلاق الصناديق، وفقاً لإعلان سابق من المفوضية.