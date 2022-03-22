تحالف "مستقل": سنصوت في جلسة اختيار رئيس الجمهورية لهذا المرشح

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس تحالف "العراق المستقل" حسن الخفاجي، اليوم الاربعاء، أن تحالفه سيصوت للمرشح الى رئاسة الجمهورية، الذي يمكن أن تتحقق من خلاله "المصلحة العامة" للبلاد.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "تحالفه سيحضر جلسة البرلمان المقررة يوم السبت والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وسيستمع لكل الطروحات المقدمة من قبل المرشحين للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، وبالتالي سيختار او يصوت لمن يمثل الشعب العراقي او نجد أنه يحقق المصلحة العامة للبلاد".

واضاف الخفاجي، أن "مشاركة تحالفنا بجلسة السبت القادم لاتعني انضواءنا او اتباعنا لاي كتلة او تحالف كون تحالفنا يمثل تطلعاته كتحالف قائم بذاته لكن حرصنا على المصلحة العامة يدفعنا لتقديم مصلحة البلاد فوق كل اعتبار"، مشيراً إلى أن "تحالفنا مخير وليس مسير في اختيار المرشح الذي يمثل تطلعات الشعب العراقي وبالتالي لانتبع اي جهة او مكون سياسي".

وأشار إلى أن "جميع نواب تحالفه ومجموعهم 11 نائباً سيحضرون جلسة اختيار رئيس الجمهورية"، مؤكداً "ليس لدينا ملاحظات او اعتراضات على أي من المرشحين الـ25 لرئاسة الجمهورية"

واعلن رئيس كتلة تحالف "العراق المستقل"، في وقت سابق اليوم، عن مشاركة كتلته بجلسة مجلس النواب المقرر عقدها السبت المقبل لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق.

وفي وقت سابق من يوم أمس، خص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعضاء البرلمان العراقي "المستقلين" برسالة طويلة، عرض عليهم من خلالها "مساحة" لإدارة البلد بحكومة الأغلبية، كما دعا الصدر "النواب المستقلين" الى عدم تعطيل جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن ، في 15 آذار 2022، عن تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.