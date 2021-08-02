تحالف عزم ينتخب خالد العبيدي رئيسا للهيئة السياسية

شفق نيوز/ انتخب تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر، يوم الاثنين، خالد العبيدي رئيسا للهيئة السياسية للتحالف.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التحالف عقد اجتماعه الدوري برئاسة زعيم التحالف خميس الخنجر في العاصمة بغداد وتم خلال الاجتماع انتخاب خالد العبيدي رئيسا للهيئة السياسية للتحالف".

وتدارس قادة التحالف وفقا للبيان "الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة على الساحة العراقية اذ بحث قادة التحالف الاستعدادات الجارية لخوض الاستحقاق الانتخابي والبرامج الكفيلة بتلبية احتياجات الجمهور العراقي الباحث عن تغيير حقيقي من خلال انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالنظام الديمقراطي".

كما اكد المجتمعون على "ثبات خطوات تحالف عزم في اتمام مهمة اعادة نازحي جرف الصخر الى مناطقهم امنين مع انطلاق المرحلة الثانية من حملة اعمار المناطق المتضررة داخل جرف الصخر".

وشدد قادة التحالف على "دعمهم الكبير للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من اجل منع عودة نشاط التنظيمات المتطرفة لزعزعة الأمن والاستقرار في ربوع المحافظات".