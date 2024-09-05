تحالف عزم في كركوك: غرب عبر عن رأيه فواجه الاعتقال

شفق نيوز/ أعرب تحالف عزم في كركوك، يوم الخميس، عن أسفه لإصدار أمر اعتقال بحق مسؤول مكتبه أحمد عبد الله غرب الجبوري، معتبرًا ذلك محاولة لتكميم الأفواه ومصادرة الرأي.

وذكر التحالف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "تحالف عزم في كركوك يعبر عن أسفه لما آلت إليه الأمور وصدور مذكرة اعتقال بحق أحمد عبد الله غرب، رئيس تحالف عزم في المحافظة"، معتبرا أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة لدعوى كيدية موجهة ضد غرب على خلفية تعبيره عن رأيه، وهو حق يكفله الدستور والقانون العراقي".

وأضاف البيان "يعتبر تحالف عزم في كركوك أن هذه الدعوى تأتي في إطار محاولات تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الحر من قبل المشتكي، ويؤكد تحالف العزم ثقته الكاملة في عدالة القضاء العراقي، ونحن على يقين بأن العدالة ستأخذ مجراها الصحيح، وأن السيد أحمد عبد الله غرب سيثبت براءته أمام القضاء".

وأفاد مصدر أمني في كركوك، يوم أمس الأربعاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على قيادي في تحالف عزم وشقيق نائبة حالية، بناءً على شكوى قدمها وزير التخطيط محمد تميم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت أمر اعتقال بحق القيادي في تحالف عزم ومسؤول مكتبه في محافظة كركوك أحمد عبد الله غرب".

وأظهتر وثيقة وردت إلى وكالة شفق نيوز أن أمر الاعتقال جاء على خلفية شكوى تقدم بها وزير التخطيط محمد علي تميم ضد أحمد عبد الله غرب الجبوري، الذي هو أيضًا شقيق النائبة الحالية في البرلمان العراقي ساهرة عبد الله.

وكان أحمد عبد الله غرب قد نشر مؤخراً منشورات على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي يتهجم فيها على وزير التخطيط محمد تميم، موجهًا له عدة انتقادات واتهامات، بما في ذلك فيما يتعلق باتفاقات حول إدارة كركوك.