تحالف سياسي عراقي يرفض استقطاب مسؤولين حكوميين وبرلمانيين لخوض الانتخابات

شفق نيوز/ أعلن رئيس تحالف "الحسم الوطني" ثابت العباسي، يوم الثلاثاء، رفضه طلبات شخصيات سبق لها خوض تجارب برلمانية أو ومسؤوليات تنفيذية للترشيح في قائمة التحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها بالعراق في نهاية العام الحالي.

وقال العباسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما يميز تحالف الحسم الوطني هو خلوه من أي وزراء أو نواب حاليين، ما يمنح جميع المرشحين فرصاً متكافئة وحقيقية للفوز في الانتخابات القادمة، ويعكس التزام التحالف بإتاحة المجال أمام وجوه جديدة وكفاءات نزيهة لخدمة الشعب".

وشدد على أن "التحالف رفض طلبات واستقطابات من شخصيات سبق لها خوض تجارب برلمانية أو تنفيذية، انطلاقاً من رؤية التحالف القائمة على التجديد وضخ دماء جديدة في العمل السياسي".

وختم العباسي قوله ان "تحالف الحسم الوطني يؤمن بالتغيير الحقيقي من خلال صناديق الاقتراع، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".